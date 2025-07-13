Их два в регионе - в Александровском и Муромском районе.

Во Владимирской области специалисты регионального Роспотребнадзора проверили детские палаточные лагеря, пресс-служба надзорного органа. Они открылись в Александровском и Муромском районах.В частности, проверку палаточного лагеря «Лесная сказка» в Александровском районе провела главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Евтерпина.В ведомстве напомнили, что в прошлом году Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека были разработаны Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований в детских лагерях палаточного типа.Согласно документу, размещение такого лагеря возможно в естественных природных условиях или на территории основной базы палаточных лагерей. Можно также использовать свободную территорию и помещения зданий загородной стационарной организации отдыха, а также муниципальных образовательных организаций и туристических баз.Обязательным условием организации лагеря такого типа должна быть соответствующая температура воздуха — среднесуточный показатель должен составлять не менее +15 градусов в течение пяти дней подряд.