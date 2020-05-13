Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заболел коронавирусом и попал в больницу 12 мая. Он дал интервью, в котором рассказал об опасности этой болезни.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заболел коронавирусом и попал в больницу 12 мая. Он дал интервью, в котором рассказал об опасности этой болезни."Вирус действительно очень опасен", – предупредил Дмитрий Песков. Он напомнил, что болезнь передается от человека к человеку, и уберечься от него очень и очень сложно. Поэтому, добавил пресс-секретарь президента России, если у человека есть отягчающие обстоятельства – хронические болезни или он просто уже в летах, то ради собственной безопасности ему стоит избегать контактов с внешним миром.В случае самого Дмитрия Пескова такой рецепт оказался невозможен. Он рассказал, что сперва диагноз подтвердился у одного из его коллег, с которым он общался. После этого пресс-секретарь российского лидера, в соответствии с правилами безопасности при коронавирусе, перешел на режим самоизоляции.После этого пришел положительный результат на коронавирус и у самого Дмитрия Пескова. "Первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37… Ну такая она, неприятная температура… И ломало", – поделился он своими ощущениями.После этого, по его словам, ситуация продолжила ухудшаться. Ситуацию спасло то, что он во врем попал в больницу. "В этой болезни главное – не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный", – заключил Дмитрий Песков.Напомним, о том, что Дмитрий Песков заболел коронавирусом стало известно 12 мая. Пресс-секретарь президента России попал в больницу. Самого Владимира Путина, как выяснилось, он заразить не мог – лично они виделись больше месяца назад.7 Апр 2020 в 5:46 PDT