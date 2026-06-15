Масштабный театральный праздник под открытым небом развернулся сразу на 7 площадках Мурома.

В прошедшие выходные Муром принял V по счету Всероссийский фестиваль уличных театров.Масштабный праздник под открытым небом в очередной раз подтвердил свою популярность среди горожан, туристов и представителей профессионального искусства.Главным организатором проекта стал Владимирский областной театр кукол, получивший содействие со стороны правительства и министерства культуры региона.Для проведения показов в городе оборудовали 7 ключевых локаций, а финальное представление развернулось непосредственно на набережной Оки.Свои лучшие режиссерские работы жителям и гостям Мурома представили 38 театральных трупп из разных уголков страны. Некоторые коллективы по просьбам публики повторяли свои выступления несколько раз за день.Уникальной деталью программы стало экстремальное шоу актеров на высоте уровня 5 этажа. Это позволило тысячам собравшихся на вечерней набережной зрителей детально рассмотреть сложнейшие трюки артистов.В общей сложности все праздничные площадки фестиваля посетили более 17 тысяч человек.