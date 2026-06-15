Банк выделил более 200 млн рублей АО «Владимирский тепличный комбинат» на два инвестиционных проекта, направленных на развитие агропромышленного комплекса региона.

Банк выделил более 200 млн рублей АО «Владимирский тепличный комбинат» на два инвестиционных проекта, направленных на развитие агропромышленного комплекса региона.В рамках первого проекта на общую сумму 138 млн рублей проведено переоснащение двух тепличных комплексов. В одной из теплиц установили энергоэффективное освещение, а вторую переоборудовали для выращивания более широкого ассортимента овощей и зелени.В рамках второго проекта построено овощехранилище общей стоимостью 170 млн рублей. Объект предназначен для хранения овощей в период с апреля по сентябрь и цветов с февраля по март. Это позволит повысить эффективность логистики и продлить сезон реализации продукции комбината.«Мы видим большой потенциал в развитии агропромышленного комплекса Владимирской области и рады способствовать реализации таких значимых проектов. Модернизация теплиц и создание современных хранилищ — это ключевые шаги на пути к повышению урожайности, снижению потерь и укреплению продовольственной безопасности региона. ВТБ стремится быть надежным партнером для бизнеса, предоставляя доступ к необходимому финансированию и экспертной поддержке», – отметил управляющий ВТБ во Владимирской области Сергей Озерянский.«Благодаря поддержке банка мы получили возможность реализовать очень важные для предприятия проекты. Новое оборудование в теплицах позволит оптимизировать процессы выращивания продукции и повысить ее качество. Второй проект решит давнюю проблему по сохранению урожая, что даст нам возможность более гибко управлять поставками и расширять рынки сбыта. Мы уверены, что эти инвестиции принесут значительный экономический эффект», — отметил генеральный директор АО «Владимирский тепличный комбинат» Сергей Дьяков.