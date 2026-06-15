Обстоятельства случившегося детально изучают сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Кольчугинский».

15 июня около 7:50 на 6 километре трассы Кольчугино – Киржач в Кольчугинском округе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин.По первичным данным, водитель «Хендая» совершил наезд на автомобиль «Нива» с прицепом. От удара «Нива» выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «МАН», перевозившим дорожную технику.В итоге аварии водитель «Нивы» скончался прямо на месте происшествия. Его пассажир, мужчина 53 лет, был срочно доставлен в медицинское учреждение. Травмы получили также водитель и один пассажир грузового автомобиля.