Инициатива призвана повысить уровень знаний школьников в области точных наук.

Заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов и представители Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» на рабочей встрече договорились о создании базовых площадок для подготовки будущих инженеров. Решение утвердили вице-губернатор и министр образования Светлана Болтунова на встрече с проректором вуза Еленой Весной.Новый статус получат муромская гимназия № 6 и ковровская школа № 22. Проект направлен на усиление физико-математической подготовки учеников и укрепление их связей с промышленными предприятиями.Учителя выбранных заведений пройдут переподготовку по программам ядерного университета, а гимназия в Муроме станет областным методическим центром. Координировать инициативу будет Институт развития образования.