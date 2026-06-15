По условиям заключенного контракта, все запланированные работы должны завершиться до конца лета.

В Меленках продолжается создание современной городской лыжной трассы, строительные работы на которой стартовали в мае.Инициатива возведения этого спортивного объекта была озвучена в прошлом году активистами и представителями местной администрации на встрече с губернатором Александром Авдеевым. После включения предложения в Народную программу его оперативно начали воплощать в жизнь.Как сообщил глава округа Андрей Пантелеев, на текущий момент на будущей лыжной трассе уже полностью смонтирована система освещения.Помимо этого, строительные бригады расчистили площадки, предназначенные для парковки автомобилей и установки модульного комплекса для переодевания спортсменов.С приходом первых снегопадов любители активного отдыха смогут сразу же опробовать новую трассу. Благодаря смонтированному освещению заниматься спортом будет удобно даже в темное время суток, отметил Андрей Пантелеев.