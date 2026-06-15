Новые рекорды и медали воспитанниц СШОР №4.

Мэр Владимира Сергей Волков тепло поздравил юных чемпионок с блестящим достижением.Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №4 продемонстрировали высокий результат и подтвердили, что владимирская школа легкой атлетики входит в число сильнейших в стране.Особую гордость, по словам мэра, вызывает Дина Мельникова: она стала абсолютной чемпионкой России среди девушек до 18 лет в метании молота, а ее бросок на 66.85 метра стал новым рекордом родной спортивной школы.Сергей Волков также отметил успех Софьи Байковой: в упорной борьбе в семиборье она завоевала серебряную медаль и установила новый рекорд школы — 5244 очка.Мэр подчеркнул, что Дина и Софья являются настоящей гордостью, и пожелал им держать планку и двигаться вперед к новым вершинам.