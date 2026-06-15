Приговор в законную силу не вступил.

Суд в Суздале вынес приговор 56-летней местной жительнице по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия. Государственное обвинение по этому уголовному делу поддерживали представители межрайонной прокуратуры.Инцидент случился 15 февраля 2026 года в одной из комнат суздальского общежития, где подсудимая распивала алкогольные напитки. Во время застолья нетрезвая женщина поссорилась со своей соседкой, упрекнув ту в ненадлежащем воспитании ребенка, шум от которого мешал ей полноценно отдыхать.Оппонентка не согласилась с замечаниями в свой адрес, что привело нападавшую в ярость. Она схватила кухонный нож и нанесла потерпевшей сильный удар в область живота. Во время судебных слушаний фигурантка полностью созналась в содеянном.Рассмотрев материалы дела, суд приговорил обвиняемую к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, инстанция взыскала с виновной компенсацию по гражданскому иску пострадавшей стороны.