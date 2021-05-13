На майских праздниках, когда во всех школах России было безлюдно, одна чайка решила свить себе гнездо и подобрала для этих целей клумбу возле входа в одну из гимназий в подмосковной Дубне, ..

На майских праздниках, когда во всех школах России было безлюдно, одна чайка решила свить себе гнездо и подобрала для этих целей клумбу возле входа в одну из гимназий в подмосковной Дубне, передает сайт "". Тогда, судя по всему, птице это могло показаться хорошим вариантом. Однако после возвращения детей к занятиям ситуация круто переменилась.Сняться с насиженного гнезда чайка уже не может – она успела отложить яйца. Сейчас специалисты ломают голову над тем, как обезопасить чайку и ее потомство от детей, а детей – от чайки.