Ежегодный парад Trooping the Colour является одним из самых зрелищных событий в королевском календаре. В этом году он состоится в субботу, 15 июня.Многие с нетерпением ждут возможности увидеть на балконе Букингемского дворца принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон и ее детей — принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту. Однако королевский эксперт Кэти Николл считает, что присутствие Кейт Миддлтон на церемонии маловероятно. По ее словам, принцесса Уэльская продолжает лечение от рака и ей необходимо время для восстановления."Она ясно дала понять, что хочет оставаться в стороне от внимания. Ей для восстановления нужен такой период, когда она находится вне поля зрения", — сказала Николл в интервью Entertainment Tonight.В то же время, по словам Николл, вопрос о том, посетят ли мероприятие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, более интригующий и непредсказуемый. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи уже несколько раз присутствовали на Trooping the Colour."Они всегда ведут себя безупречно, часто развлекаются, и, кажется, им всегда это нравится. Я нисколько не удивлюсь, если принц Уильям примет решение взять их с собой. Пока они не являются действующими членами королевской семьи, но они ими непременно станут. Принц Джордж — будущий король, поэтому для публики очень важна возможность видеть Джорджа, Шарлотту и Луи по таким случаям", — считает Николл.Участие Кейт Миддлтон в Trooping the Colour остается под вопросом, в то время как присутствие ее детей более вероятно. Парад обещает стать ярким и запоминающимся событием вне зависимости от того, кто из членов королевской семьи будет на нем присутствовать.