Осужденный на 12 лет лишения свободы Дмитрий Хвостов подал на апелляцию.

Осужденный на 12 лет лишения свободы Дмитрий Хвостов подал на апелляцию.Стало известно, что 6 августа его уголовное делопоступило в Областной суд для рассмотрения в апелляционном порядке. Оно назначено к рассмотрению в открытом судебном заседании в составе трех судей, сообщается на сайте суда.апомним, чтоДмитрий Хвостов занимал должность заместителя губернатора Владимирской области по строительству с 3 марта 2014 года.Приговором Ленинского районного суда города Владимира от 23 ноября 2018 года Хвостов уже был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет со штрафом в размере 28 млн рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. Также за получение взятки. (ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ)В целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа на имущество обвиняемого общей стоимостью более 5,3 млн рублей наложен арест.Второй суд 2 июля 2020 года назначил Хвостову наказание по совокупности преступлений в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 30 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.Окончательное наказание определено в виде 12 лет лишения свободы, со штрафом в размере 40 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.