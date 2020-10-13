Магазин торговой сети Пятерочка в Нижнем Тагиле уличили в сдаче напрокат медицинских защитных масок. На это пожаловался один из покупателей. По словам мужчины, он зашел в помещение без ..

Магазин торговой сети "Пятерочка" в Нижнем Тагиле уличили в сдаче напрокат медицинских защитных масок. На это пожаловался один из покупателей.По словам мужчины, он зашел в помещение без маски, которую забыл дома. Но представители магазина предоставили ему маску, попросив сразу же надеть ему. Клиент был приятно удивлен. Однако когда он совершил покупку, его попросили вернуть средство защиты на место.О ситуации стало известно местному управлению Роспотребнадзора, которое начало проверку. Опасения не подтвердились: опрос свидетелей и записи с камер видеонаблюдения показали, что сотрудники не выдавали маски напрокат, сообщает