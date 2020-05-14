Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова рассказала о риске заразиться коронавирусом в перчатках. По словам эксперта, даже если у человека есть средства защиты, он ..

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова рассказала о риске заразиться коронавирусом в перчатках. По словам эксперта, даже если у человека есть средства защиты, он ни в коем случае не должен трогать лицо руками."Вы же понимаете, если вы перчатки носите, то возбудители могут оставаться как на руках, так и на перчатках. Не надо касаться лица, вытирать нос, глаза", – цитирует Галину Кожевникову "Пятый канал".В то же время специалист отметила, что человек должен сам выбрать, какие перчатки ему удобно носить. Резиновые перчатки нужно выбросить после первого использования, тканевые можно носить более длительное время, передает "".