Слухи о беременности звезды сериала Игра престолов
подтвердились. Актрисе Софи Тернер уже сложно скрывать интересное положение.
Слухи о беременности звезды сериала "Игра престолов"
подтвердились. Актрисе Софи Тернер уже сложно скрывать интересное положение.
Папарацци запечатлели 24-летнюю артистку и ее 30-летнего супруга
Джо Джонаса во время прогулки по Лос-Анджелесу. Софи Тернер впервые за долгое
время появилась в публичном месте. Наряд звезды сериала "Игра престолов"
подчеркивал подросший живот.
Поклонники не могли обойти вниманием мужа актрисы, певца Джо
Джонаса. Интернет-обыватели отметили, что вокалист разросся в районе
талии. Фанаты шутят, что Джонас тоже "в положении".
Добавим, слухи о беременности Сансы из "Игры престолов"
появились несколько месяцев назад. Актриса и ее избранник сплетни
комментировать отказывались. Они до сих пор официально не объявили о скором
появлении первенца. Между тем после публикации снимков папарацци необходимость заявлять о
переменах отпала сама собой.
13 Май 2020 в 12:29 PDT
Из-за пандемии коронавируса Софи Тернер и Джо Джонас
практически все время сидят дома. Ранее в интервью певец говорил, что счастлив
круглые сутки находится рядом с женой. Влюбленные поженились всего год назад и
не успели надоесть друг другу.
Звезда сериала солидарна с избранником. Софи
называет себя интровертом. Для Тернер не составляет труда сидеть в четырех
стенах весь день.