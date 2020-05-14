Слухи о беременности звезды сериала Игра престолов подтвердились. Актрисе Софи Тернер уже сложно скрывать интересное положение.

Слухи о беременности звезды сериала "Игра престолов"подтвердились. Актрисе Софи Тернер уже сложно скрывать интересное положение.Папарацци запечатлели 24-летнюю артистку и ее 30-летнего супругаДжо Джонаса во время прогулки по Лос-Анджелесу. Софи Тернер впервые за долгоевремя появилась в публичном месте. Наряд звезды сериала "Игра престолов"подчеркивал подросший живот.Поклонники не могли обойти вниманием мужа актрисы, певца ДжоДжонаса. Интернет-обыватели отметили, что вокалист разросся в районеталии. Фанаты шутят, что Джонас тоже "в положении".Добавим, слухи о беременности Сансы из "Игры престолов"появились несколько месяцев назад. Актриса и ее избранник сплетникомментировать отказывались. Они до сих пор официально не объявили о скоромпоявлении первенца. Между тем после публикации снимков папарацци необходимость заявлять опеременах отпала сама собой.13 Май 2020 в 12:29 PDTИз-за пандемии коронавируса Софи Тернер и Джо Джонаспрактически все время сидят дома. Ранее в интервью певец говорил, что счастливкруглые сутки находится рядом с женой. Влюбленные поженились всего год назад ине успели надоесть друг другу.Звезда сериала солидарна с избранником. Софиназывает себя интровертом. Для Тернер не составляет труда сидеть в четырехстенах весь день.