Система, возглавляемая Александром Лукашенко, зашла в тупик. К такому выводу пришли эксперты.

Система, возглавляемая Александром Лукашенко, зашла в тупик. К такому выводу пришли эксперты.В эфире "Радио Свободы" журналист Валерий Карбалевич отметил, что Белоруссия переживает кризис: темпы экономического роста ниже мировых показателей, уровень средней заработной платы остается низким на протяжении десяти лет. "Страна в наркотической зависимости от российских дотаций", – подчеркнул политолог.По его мнению, в существующих рамках система не может развиваться, и это чувствуют многие граждане. Белорусы вынуждены мигрировать в другие страны с более выгодной экономической ситуацией.Несмотря на огромную поддержку России будет и дальше отстаивать независимость государства. Причем понятие свободы президент воспринимает по-своему – "как возможность делать, что хочешь"."Никакая международная общественность тебе не указ: хотим – будем продолжать исполнять смертные приговоры, хотим – будем сажать оппозиционеров. Потом выпускать", – передает слова корреспондента Виталия Цыганкова udf.by.