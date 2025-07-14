Участниками мероприятия станут более 400 молодых людей со всей России.

С 6 по 10 сентября на базе Зелёный бор в Ленинградской области будет проходить Всероссийский форум Территория БезОпасности. Мероприятие организовано благодаря победе в грантовом конкурсе от Росмолодёжи. Форум будет посвящен современным методам работы в медиа.Участниками мероприятия станут более 400 молодых людей со всей России в возрасте от 18 до 35 лет: это медиаспециалисты и журналисты, педагоги и воспитатели, курсанты, кадеты, специалисты по работе с молодёжью, сотрудники патриотических центров, представители высокотехнологичных предприятий и молодые родители.В рамках форума они смогут узнать о механизмах влияния в медиасфере и научиться защищать себя от фейков и киберугроз. В разных районах Ленобласти будут организованы выездные семинары и образовательные мероприятия. Будут работать шесть площадок: Военно-политическая грамотность, Киберграмотность на высокотехнологичных предприятиях, Цифровая гигиена, Ценность защиты Родины, Дети героев, Современные медиа.Участие в мероприятие бесплатное. Также не нужно оплачивать проживание, питание и трансфер.Прием заявок осуществляется до 13 июля включительно.