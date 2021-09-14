Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак сообщил, что депутаты партии будут каждый год отчитываться перед народом о реализации программы.

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что депутаты партии будут каждый год отчитываться перед народом о реализации программы.Во вторник, 14 сентября, президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и руководством "Единой России". Во время беседы Андрей Турчак отметил, что работа над народной программой партии не прекратится после выборов в Государственную Думу. По его словам, она будет дополняться новыми идеями.Секретарь генсовета партии подчеркнул, что депутатам Госдумы восьмого созыва предстоит большая работа: например, обсудить бюджет, чтобы все программные установки и положения получили финансовую поддержку. "И здесь у будущей фракции "Единой России" особая роль и особая ответственность", – сказал Турчак.Первый вице-спикер Совета Федерации выразил уверенность, что депутатам-единороссам совместно с членами правительства удастся осуществить все пункты народной программы партии.Напомним, в конце августа "Единая Россия" представила народную программу, которая состоит из двух основных разделов: "Благополучие людей" и "Сильная Россия". Программа была принята единогласно на втором этапе съезда партии.Выборы в Государственную Думу пройдут с 17 по 19 сентября. "Единая Россия" получила пятый номер в бюллетене.Ранее "Дни.ру" о том, что "Единая Россия" готовит программу повышения качества медобразования. Главный врач больницы в Коммунарке, член первой пятерки федерального списка партии на выборах в Госдуму Денис Проценко считает, что особое внимание нужно уделить вопросу доступности медицинской помощи в отдаленных регионах.