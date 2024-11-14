Вы отлично справились с тестом по фильму Эльдара Рязанова 1956 года Карнавальная ночь. А в 1982-м он снял еще одну знаменитую картину – Вокзал для двоих. Где тоже блистательно играла Людмила Гурченко. Давайте вспомним имена ее героев.

Вы отлично справились с по фильму Эльдара Рязанова 1956 года "Карнавальная ночь". А в 1982-м он снял еще одну знаменитую картину – "Вокзал для двоих". Где тоже блистательно играла Людмила Гурченко. Давайте вспомним имена ее героев.1. Михаил Кононов сыграл лейтенанта милиции. А как его звали?А. Аркаша;Б. Николаша;В. Саня.2. Анастасия Вознесенская сыграла дежурную в "Интуристе" по имени...А... Виолетта;Б. ..Юля;В. ...Марина.3. Как звали жену Платона, ведущую прогноза погоды на телевидении, которую сыграла Алла Будницкая?А. Маша;Б. Аня;В. Майя.4. Александр Ширвиндт сыграл пианиста Шурика в привокзальном ресторане. А как полное имя-отчество у героя?А. Александр Сергеевич;Б. Александр Анатольевич;В. Александр Иванович.5. Как зовут проводника – героя Никиты Михалкова – в этой картине?А. Матвей;Б. Алексей;В. Андрей.ОТВЕТЫ1. Б. Николаша;2. Б. ..Юля;3. А. Маша;4. Б. Александр Анатольевич;5. В. Андрей.