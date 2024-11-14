Вы отлично справились с тестом по фильму Эльдара Рязанова 1956 года Карнавальная ночь. А в 1982-м он снял еще одну знаменитую картину – Вокзал для двоих. Где тоже блистательно играла Людмила Гурченко. Давайте вспомним имена ее героев.
Вы отлично справились с по фильму Эльдара Рязанова 1956 года "Карнавальная ночь". А в 1982-м он снял еще одну знаменитую картину – "Вокзал для двоих". Где тоже блистательно играла Людмила Гурченко. Давайте вспомним имена ее героев.
1. Михаил Кононов сыграл лейтенанта милиции. А как его звали?
А. Аркаша;
Б. Николаша;
В. Саня.
2. Анастасия Вознесенская сыграла дежурную в "Интуристе" по имени...
А... Виолетта;
Б. ..Юля;
В. ...Марина.
3. Как звали жену Платона, ведущую прогноза погоды на телевидении, которую сыграла Алла Будницкая?
А. Маша;
Б. Аня;
В. Майя.
4. Александр Ширвиндт сыграл пианиста Шурика в привокзальном ресторане. А как полное имя-отчество у героя?
А. Александр Сергеевич;
Б. Александр Анатольевич;
В. Александр Иванович.
5. Как зовут проводника – героя Никиты Михалкова – в этой картине?
А. Матвей;
Б. Алексей;
В. Андрей.
ОТВЕТЫ
1. Б. Николаша;
2. Б. ..Юля;
3. А. Маша;
4. Б. Александр Анатольевич;
5. В. Андрей.