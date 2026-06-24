Праздник развернется 4 июля, а накануне в городе откроют уникальный медицинский центр.

Третьего июля в Муроме заработает первый среди райцентров страны Центр медицины активного долголетия. Основные торжества намечены на 4 июля, и одним из самых ярких событий станет попытка установить рекорд России по массовой игре в ручеек. Заявки на участие уже подали более тысячи человек, при этом организаторы предъявляют к наряду и аксессуарам строгие требования. По словам мэра Евгения Рычкова, озвученным на пресс-конференции ТАСС, действо превратится в эффектную картину с глубоким погружением в народные традиции.Муром по сложившейся традиции становится всероссийским центром бракосочетаний. В эти дни пожениться планируют свыше пятидесяти пар, причем молодожены съезжаются не только со всей Владимирской области, но и из самых разных уголков — от Татарстана до Ямало-Ненецкого округа. Места в местном загсе бронируются за год вперед.Каждый регион готовит к празднику собственную программу. Главное внимание по традиции уделяют семьям, которые прожили в супружестве многие годы и достойно воспитали детей. За девятнадцать лет существования торжества медалью «За любовь и верность» наградили 118 тысяч семей. В нынешнем году почетные знаки вручат супружеским парам в четырех десятках стран мира. Муром получил порядка пятидесяти комплектов медалей, и каждая пятая из награжденных семей окажется многодетной. Отдельно отметят родителей, чьи дети встали на защиту Отечества.Центральный праздничный концерт состоится второго июля в Кремлевском дворце, а его телевизионную версию покажет Первый канал в ближайшие выходные. Откроет вечер театрализованное представление с участием Петра и Февронии, а также Ильи Муромца. Из самого Мурома на сцену выйдут полторы сотни артистов.