Нарушение правил безопасности повлечет за собой строгие меры ответственности.

Оперативный штаб Владимирской области ввел официальное ограничение на распространение сведений о беспилотных летательных аппаратах в прессе и социальных сетях, включая любые фотоснимки и видеозаписи.Под запрет попадают любые публикации о запуске БПЛА, траектории их движения, местах падения или характере повреждений инфраструктуры на территории нашего региона. Нельзя выкладывать материалы, которые позволяют определить тип беспилотника, конкретное место происшествия или оценить масштаб нанесенного ущерба. Кроме того, категорически запрещено раскрывать точки дислокации подразделений Министерства обороны России, особенности несения их службы и применения защитных сил.Любое нарушение установленных правил повлечет за собой административную или уголовную ответственность. При этом новые требования безопасности не распространяются на официальные сообщения органов государственной власти, а также на публикации в государственных и муниципальных СМИ.Граждан призывают доверять исключительно подтвержденным официальным источникам информации и воздерживаться от поспешных публикаций в личных аккаунтах.