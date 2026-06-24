С жалобой на работодателя в надзорное ведомство обратились сотрудники металлообрабатывающего предприятия.

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура проверила компанию и выявила грубое нарушение трудового законодательства: перед персоналом скопилась задолженность по заработной плате, превысившая 6 миллионов рублей.По итогам проверки прокурор направил в суд иски в интересах работников с требованиями взыскать невыплаченные деньги и компенсацию за задержку. Кроме того, по постановлению надзорного ведомства генерального директора привлекли к административной ответственности за несвоевременную выдачу зарплаты и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Принятые меры прокурорского реагирования принесли результат — задолженность перед сотрудниками полностью ликвидирована.