Спасатели провели масштабную серию встреч в лагерях и детсадах региона.

Во Владимирской области завершился масштабный этап Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы», охвативший более 60 тысяч ребят. В рамках этого проекта для воспитанников детских садов, а также школьников в городских и загородных лагерях организовали серию обучающих занятий. Для детей провели познавательные экскурсии в пожарные части, тематические конкурсы и специальные кинопоказы, направленные на предупреждение опасных ситуаций.Специалисты подробно обсудили с юными жителями региона ключевые правила поведения в быту и на отдыхе. Особое внимание уделили вопросам пожарной безопасности, правилам дорожного движения, а также правильному поведению в лесу и на водных объектах. Основной задачей встреч стало закрепление у подростков навыков ответственного отношения к своей жизни и здоровью.