Аисты активно защищают урожай от вредителей.

Во Владимирской области сложилась прекрасная традиция: величественные белые аисты стали привычными обитателями полей и лугов. Эти грациозные птицы давно привыкли к присутствию людей и сельхозтехники, органично вписавшись в привычный сельский пейзаж.Местные жители в шутку называют пернатых настоящими «полевыми бригадирами». Аисты проявляют поразительное усердие, следуя за тракторами и контролируя процесс обработки земель. Такая помощь оказывается весьма ощутимой: птицы эффективно истребляют вредных насекомых и грызунов, надежно защищая будущий урожай от потерь.Это удивительное соседство служит ярким доказательством гармонии между человеком и живой природой. Наблюдение за аистами дарит людям эстетическое наслаждение и напоминает, как важно беречь окружающий мир. Стоит помнить, что белый аист находится под особой охраной и занесен в Красную книгу Владимирской области.