Более 30 ветеранов СВО успешно завершили переподготовку в сфере государственного и муниципального управления.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял участие в праздничном мероприятии и лично вручил дипломы выпускникам региональной программы «Герои-33».Документы о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление» получили более 30 ветеранов боевых действий. Отмечается, что многие из них уже определились со своими новыми рабочими местами в органах власти и на предприятиях региона.Губернатор подчеркнул, что эти люди успешно выдержали главную жизненную проверку на прочность во время службы. По его словам, обретенный на фронте закал в сочетании с новыми управленческими знаниями станет надежной основой для их дальнейших мирных побед и эффективной работы на благо жителей области.