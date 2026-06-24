Уголовное дело для рассмотрения направлено мировому судье судебного участка № 1 г. Меленки и Меленковского района.

Прокуратура Меленковского района направила в суд уголовное дело против местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконной передаче платежной карты для проведения нелегальных операций.Установлено, что в августе прошлого года знакомый предложил обвиняемому легкий заработок. Тот согласился и переслал свою карту вместе с ПИН-кодом третьим лицам. За это мужчина получил 7400 рублей.Впоследствии через этот счет неизвестные провели транзакции более чем на 330 тысяч рублей. В ходе следствия операции по карте приостановили, а суд наложил арест на находящиеся там деньги.За корыстную передачу карты фигуранту грозит реальный уголовный срок.