Утром 15 мая очевидцы обратили внимание на пожар на Центральной обогатительной фабрике в городе Березовский Кемеровской области. На место уже прибыли экстренные службы. Они борются с огнем, ..

Утром 15 мая очевидцы обратили внимание на пожар на Центральной обогатительной фабрике в городе Березовский Кемеровской области. На место уже прибыли экстренные службы. Они борются с огнем, площадь распространения которого оценивается в порядка две тысячи квадратных метров, передает сайт . Данные о пострадавших пока не поступали.