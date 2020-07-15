В первом квартале 2020 года компания Газпром получила рекордный за последние шесть лет убыток по международным стандартам финансовой отчетности – 116,249 миллиарда рублей. Корпорация решила повысить цены на газ.

В первом квартале 2020 года компания "Газпром" получила рекордный за последние шесть лет убытокпо международным стандартам финансовой отчетности – 116,249 миллиарда рублей. Корпорация решила повысить цены на газ.Компания "Газпром" понесла убытки из-за аномально теплой зимы, экспансии сжиженного природного газа на европейские рынки сбыта и снижения цен. Ожидается, что во втором квартале 2020 года показатели ухудшатся, поскольку стоимость голубого топлива стала меньше по всем направлениям. Объемы поставок также сократились.Несколько месяцев назад Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением повысить цены на газ для жителей России с 1 июля на 3%. Когда об этом сообщили СМИ, ведомство заявило о временной заморозке индексации.Теперь цены точно вырастут. В "Газпроме" приняли окончательное решение, которое уже обсудили с регулирующими органами. Заявки сданы в срок, пояснения и материалы предоставлены. Когда изменится стоимость голубого топлива, будет сообщено позднее.Напомним, что с 1 июля 2020 года в домах жителей России начнут установку новых счетчиков электроэнергии. Приборы учета, как отмечается, очень удобны: при их наличии отпадет необходимость передавать показания в управляющую компанию. Найдет ли это отражение в квитанциях на оплату, "Дни.ру".