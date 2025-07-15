Экспозиция также затрагивает личность двойника императора — сибирского старца Фёдора Кузьмича.

Выставка Александр Благословенный. К 200-летию памяти императора Александра I открылась в Екатеринбурге. Экспозиция об императоре, победившем Наполеона, представлена на площадке исторического парка Россия — моя история. Свердловская область.Как сообщило КП-Екатеринбург, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Громова напомнила, что Александр I три дня провёл в Екатеринбурге. Во время своего визита в наш город в сентябре 1824 года император посетил Нижнеисетский и Верхнеисетский заводы, Гранильную фабрику. Побывал в госпиталях, где попробовал и одобрил еду, которую дают пациентам. Раздал пожертвования благотворительным учреждениям, поддержал заводчан.Организаторы использовали при подготовке экспозиции абсолютно разные источники — от классических трудов, выпущенных до революции, до современных научных работ. Выставка отражает весь период деятельности Александра I, а также немного затрагивает вопрос о Фёдоре Кузьмиче — старце, который появился в Сибири через 11 лет после смерти Александра I и был очень похож на него.Легенда о двойнике Александра I связана с конспирологической версией, согласно которой император Александр I не умер в Таганроге в 1825 году, а инсценировал свою смерть, чтобы удалиться от дел и спокойно провести остаток жизни. Удивительно, что сибирский старец откуда-то знал все придворные обычаи, говорил на иностранных языках и рассказывал про Париж.