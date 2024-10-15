Маринованное куриное филе с рисом приготовится меньше, чем за полчаса.

Маринованное куриное филе с рисом приготовится меньше, чем за полчаса.Быстрый ужин для занятых людей может быть вкусным и легким в приготовлении.Куриное филе в маринадеИнгредиентыКуриное филе – 2 шт.Соевый соус – 2 ст. ложкиМед – 1 ст. ложкаЛимонный сок – 1 ст. ложкаОливковое масло – 1 ст. ложкаЧеснок – 2 зубчикаРозмарин – 1 веточкаСоль, перец – по вкусуПриготовлениеМаринад:В небольшой миске смешайте соевый соус, мед, лимонный сок, оливковое масло, измельченный чеснок и розмарин. Хорошо перемешайте.Куриное филе:Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки.Поместите курицу в маринад и оставьте на 15-20 минут.Обжарка:Разогрейте сковороду на среднем огне.Выньте курицу из маринада и обжарьте на сковороде до золотистой корочки, примерно по 5 минут с каждой стороны.Подача:Подавайте курицу горячей, с гарниром по вашему выбору (например, рис, овощи).Гарнир из рисаРис – 1 стаканВода – 2 стаканаСоль – по вкусуМасло сливочное – 1 ст. ложкаПетрушка – для украшенияПриготовлениеРис:В кастрюле доведите воду до кипения.Добавьте промытый рис и посолите по вкусу.Варите рис на среднем огне, периодически помешивая, до полного испарения воды, примерно 15-20 минут.Завершение:Когда рис будет готов, добавьте сливочное масло и перемешайте.Разложите рис по тарелкам.Украсьте свежей петрушкой.Этот гарнир дополнит ваше блюдо из курицы и придаст ему завершенный вид. А весь рецепт займет всего 30 минут вашего времени, и вы получите вкусный и быстрый ужин.