Маринованное куриное филе с рисом приготовится меньше, чем за полчаса.
Маринованное куриное филе с рисом приготовится меньше, чем за полчаса.
Быстрый ужин для занятых людей может быть вкусным и легким в приготовлении.
Куриное филе в маринаде
Ингредиенты
Куриное филе – 2 шт.
Соевый соус – 2 ст. ложки
Мед – 1 ст. ложка
Лимонный сок – 1 ст. ложка
Оливковое масло – 1 ст. ложка
Чеснок – 2 зубчика
Розмарин – 1 веточка
Соль, перец – по вкусу
Приготовление
Маринад:
В небольшой миске смешайте соевый соус, мед, лимонный сок, оливковое масло, измельченный чеснок и розмарин. Хорошо перемешайте.
Куриное филе:
Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки.
Поместите курицу в маринад и оставьте на 15-20 минут.
Обжарка:
Разогрейте сковороду на среднем огне.
Выньте курицу из маринада и обжарьте на сковороде до золотистой корочки, примерно по 5 минут с каждой стороны.
Подача:
Подавайте курицу горячей, с гарниром по вашему выбору (например, рис, овощи).
Гарнир из риса
Рис – 1 стакан
Вода – 2 стакана
Соль – по вкусу
Масло сливочное – 1 ст. ложка
Петрушка – для украшения
Приготовление
Рис:
В кастрюле доведите воду до кипения.
Добавьте промытый рис и посолите по вкусу.
Варите рис на среднем огне, периодически помешивая, до полного испарения воды, примерно 15-20 минут.
Завершение:
Когда рис будет готов, добавьте сливочное масло и перемешайте.
Разложите рис по тарелкам.
Украсьте свежей петрушкой.
Этот гарнир дополнит ваше блюдо из курицы и придаст ему завершенный вид. А весь рецепт займет всего 30 минут вашего времени, и вы получите вкусный и быстрый ужин.