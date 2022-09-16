От лайка до репоста. Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Сетевые кадры в материале моей...

От лайка до репоста. Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Сетевые кадры в материале моей коллеги Марии Платанюк.Гимн России в исполнении виолончелиста, камни на парковках, ультрамарафон в Судогде и посвящение "школьному сентябрю". Яркое сетевое - в одном обзоре - прямо сейчас.Начнем с главной темы недели. Досрочных выборов губернатора Владимирской области. По результатам народного голосования с колоссальным отрывом победил Александр Авдеев. В сети вспоминают, как делал свой выбор 33-ий регион.Так, участок № 602 в Вяткино Судогодского района начал работу с гимна России в исполнении виолончелиста Александра Ананского. На участок 766 в Вязниковском районе люди приходили целыми семьями. А это участок № 464 в Вязниках. Здесь проголосовали сестры-близняшки Валерия и Елизавета. Это их первый опыт участия в выборах. Это выездное голосование в Киржаче. А это участок 473 областного центра. Здесь проголосовала Анжелика Георгиевна Филинова. Ей - 91 год. Как говорит сама, отдала свой голос "за надежное будущее".В «Подслушано во Владимире» - сигнал от жителей Восточного района. В парке Добросельский, по словам пользователей, несколько недель отказываются включать свет на футбольной площадке.А в Пиганове, отмечают жители, варварски вырубили несколько крепких деревьев. У людей остался вопрос: зачем? И здесь же - новый тренд оформления мест на парковке. Площадка у 16-ой школы. Водители выкладывают памятные фигуры из камней.Коммунальные новости в «АлексАвтоЛайф» - в Александрове на улице Ленина, в районе площади, устанавливают новое ограждение на тротуаре. А это мост на улице Текстильной. Временный ремонт не решение, пишут пользователи. Доски гнилые, ходить по этому мосту просто страшно. Люди просят организовать качественный ремонт моста.В «Подслушано Суздаль» - благодарность от одного из жителей. По его словам, за качественную уборку города.«Судогда ТВ» продолжает рубрику "Обратная сторона Судогды". Проблемная мусорная точка - улица Гагарина. Здесь же рассказывает о судогодском ультрамарафоне - одном из главных спортивных событий сезона. Это впечатления участника состязаний - москвича Сергея Мельникова. Он выбрал для себя дистанцию в 30 километров.Артем Мишулин на своей странице рассказывает о встрече с южанином-богомолом в черте города Судогды. А это милые кадры из группы "Природа Владимирской области". Бельчонок в парковой зоне Радужного. Видео Валерия Савельева.«Киржач онлайн» - о сентябрьском похолодании. Вот и настал тот день, когда убрала из комнаты вентилятор и торжественно вкатила в нее обогреватель.Ретро-фото от администрации областного центра. Под хэштегом "фотогород Владимир". Спорт всегда был нормой жизни для владимирцев. Это всесоюзный день бега, сентябрь 1982-ого.И, конечно, в нашем обзоре - актуальное школьное. Репосты "первоклассного" видео во многих пабликах. Всем, кто грызет гранит науки, посвящается.А в завершение обзора - невероятно красивые осенние кадры владимирского фотографа Бориса Пучкова. Потрясающей красоты радуга над древним Владимиром. Нереально яркие краски на небе. Осень может быть и такой.Ваших фото и видео мы, как обычно, ждем в нашей редакции. Подписывайтесь на страницу ГТРК "Владимир" ВКонтакте, следите за нами и в телеграм. Наш девиз неизменен: ВЕСТИ ВМЕСТЕ. До встречи!