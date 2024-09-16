Противоправная деятельность фигуранта задокументирована оперативниками ОЭБиПК городского Управления МВД России.

Следователем следственного управления УМВД России по городу Владимиру по материалам сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».Установлено, что подозреваемый, являясь директором владимирской частной организации, деятельность которой связана с ремонтом электронного и оптического оборудования, на протяжении четырех месяцев присваивал принадлежащие компании дорогостоящее оборудование и денежные средства. Материальный ущерб от действий злоумышленника составил около 300 000 рублей.Противоправная деятельность фигуранта задокументирована оперативниками ОЭБиПК городского Управления МВД России.Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому в совершении преступления избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.