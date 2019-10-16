Участники группы получили разные наказания

Ленинский районный суд города Владимира признал 6-х местных жителей виновными в мошенничестве в сфере автострахования. Осужденные инсценировали 13 фиктивных ДТП, обманув страховую компанию на сумму около 4,6 млн рублей, сообщают в СледКоме РФ по Владимирской области.В июне 2015 года 25-летний владимирец решил разбогатеть и создал группу для обмана страховых компаний. Сначала он привлёк своего знакомого, занимающегося продажей и ремонтом автомобилей, а затем позвал и других знакомых, включая сотрудников ГИБДД. Каждому участнику банды он обещал от 5 до 20 тысяч рублей за выполненной задание.По плану они должны были организовывать фиктивные ДТП. Для этого сначала мошенники покупали автомобили, один из которых дешёвый (под удар), подыскивали удобное место для аварии и врезались. На место приезжали знакомые сотрудники ГИБДД, составлявшие необходимые документы для обращения в страховую компанию с целью получать страховую компенсацию по договору ОСАГО.Своё первое ДТП группировка инсценировала в июле 2015. Тогда они смогли заработать 400 тысяч рублей. За год они сумели организовать 13 фиктивных ДТП, суммарно получив от страховой компании около 4,6 млн рублей.Сотрудники полиции задержали мошенников 30 сентября 2016 года. Ленинский районный суд назначил всем участникам группы разные наказания.Лидер организованной группы и наиболее активный член группы (бывший сотрудник ГИБДД) осуждены к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере соответственно 300 и 100 тысяч рублей.Два других члена организованной группы, в том числе бывший сотрудник ГИБДД, осуждены к условной мере наказания со штрафом соответственно в 100 и 50 тысяч рублей. Е