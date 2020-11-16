Площадь мазутного пятна составила 12,5 тысяч квадратных метров.

И.О. главы региона Александр Ремига подписал Указ о введении режима ЧС на территории Владимирской области. Руководить ликвидацией чрезвычайной ситуации будет врио заместителя губернатора Роман Годунин.Известно, что по пути в больницу скончался дорожный мастер, который пострадал в результате схода с рельс 35 грузовых вагонов. Мазут, который перевозился в цистернах, вылился на землю. Площадь загрязнения – 12, 5 тысяч «квадратов».Приволжское СУ СК на транспорте возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Семье погибшего Юрия Лебедева в РЖД пообещали оказать помощь.Ведётся следствие. Допрашиваются свидетели. Назначен ряд экспертиз.В целях предотвращения экологического ущерба на месте работают оперативные службы, задача которых локализовать место разлива.«Совместно с областным руководством прорабатывается схема организации временного хранения загрязнённой земли с места происшествия для переработки. Ситуация находится под личным контролем генерального директора, председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозёрова», - пояснила пресс-служба Горьковской железной дороги.По перегону «Новки - Тереховицы» в сутки проходят порядка 29 пассажирских, 10 пригородных поездов и 17 грузовых локомотивов. Скоростные пассажирские составы будут курсировать через Арзамас и Муром. Что касается остальных маршрутов и доставки пассажиров на перекрытую линию, то вопрос прорабатывается.