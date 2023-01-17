Тина Канделаки мечтала о ребенке.

Тина Канделаки мечтала о ребенке.В 2010 году Тина Канделаки развелась с бизнесменом Андреем Кондрахиным, от которого родила двоих детей – дочь Меланию и сына Леонтия. Старшему ребенку журналистки на сегодняшний день 23 года, а младшему – 21. С 2014 года телеведущая замужем за директором по особым поручениям Госкорпорации "Ростех" Василием Бровко.В одном из интервью Кандалеки призналась, что воспользуется услугами суррогатной матери, если зачать ребенка естественным путем не выйдет. Тогда Журналистка дала понять, что мечтает о наследнике, отцом которого будет являться ее второй муж, который младшее ее на 12 лет.Сегодня, 17 января, в телеграм-канале "Светские хроники" появилось сообщение о том, что Канделаки стала матерью в третий раз. У журналистки и ее супруга родился сын, которого якобы выносила суррогатная мать. Сама телеведущая не говорила о пополнении в семействе, поэтому можно предположить, что она скрывала беременность сурматери.Ранее "Дни.ру" о личной жизни 47-летней Тины Канделаки – тяжелом разводе с экс-возлюбленным, связи с олигархом Сулейманом Керимовым и тайной свадьбе с нынешним мужемВасилием Бровко.