До конца 2023 года в столице построят и реконструируют 21 здание учреждений культуры и искусства, сообщили в пресс-службе московского стройкомплекса.

До конца 2023 года в столице построят и реконструируют 21 здание учреждений культуры и искусства, сообщили в пресс-службе московского стройкомплекса.Строительство объектов культурного значения – важная составляющая гармоничного развития города, отметил руководитель стройкомплекса Андрей Бочкарев. С 2011 года построено 57 таких зданий, уточнил он.Строительство и расширение объектов культуры продолжится. "Так, до конца 2023 года будут проведены работы по реконструкции и строительству 21 здания для учреждений культуры и искусства", – сообщил Бочкарев.По его словам, сейчас завершены работы по строительству и реконструкции дома культуры "ГЭС-2", новой сцены театра "Уголок дедушки Дурова", детской школы искусств имени Глинки, Детского музыкального театра юного актера.За последние годы разнообразие видов досуга в Москве выросло в среднем на 26%, гласят данные независимого исследования компании BCG. Рост зафиксирован в 90% районов, прежде всего в центре и Новой Москве.Ранее мэр Сергей Собянин о завершении работ по возрождению исторического здания ГЭС-2. В обновленном пространстве разместятся выставочные залы, библиотека, образовательные классы, актовый зал на 420 мест, книжный магазин, кафе и ресторан.