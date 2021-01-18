При новом президенте Джо Байдене политика США на украинском направлении принципиально не изменится. С такой оценкой выступил политолог Олег Неменский.

При новом президенте Джо Байдене политика США на украинском направлении принципиально не изменится. С такой оценкой выступил политолог Олег Неменский.Эксперт считает, что во времена Дональда Трампа политика США на Украине определялась людьми из Демократической партии. Республиканцы в этих процессах не участвовали.Политика США на Украине могла бы измениться, если бы Трамп остался на второй срок, полагает Неменский. Байден же, уверен политолог, активно вмешиваться в украинские вопросы не будет.Эксперт призвал украинские власти не надеяться на бонусы и преференции от нового американского руководства. Байден не будет как в бытность вице-президентом осуществлять пристальный контроль за отношениями Вашингтона и Киева, уверен Неменский.Более того, новый глава Белого дома постается держаться подальше от украинской повестки, заявил эксперт. Тема Незалежной стала токсичной и небезопасной для американской политики, сказал Неменский в комментарии порталу "Украина.ру".Сторонники Трампа считают, что Байден в должности вице-президента своего старшего сына Хантера на Украине. До 2019 года отпрыск влиятельного отца был членом совета директоров украинской нефтегазовой компании Burisma.Другого мнения придерживается российский сенатор Алексей Пушков. Избранный президент США не будет дистанцироваться от украинской темы, считает парламентарий.Наоборот, Байден собирается использовать Киев как один из внешнеполитических инструментов против Москвы, уверен законодатель. Он полагает, что новая администрация Белого дома профинансирует строительство военной базы на Украине и предоставит стране летальное оружие.