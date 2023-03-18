15 марта полицейские получили вызов на одну из центральных улиц Владимира, где, как гласит официальная информация, гражданам представлялась серьезная опасность, а самим полицейским в итоге

15 марта полицейские получили вызов на одну из центральных улиц Владимира, где, как гласит официальная информация, гражданам представлялась серьезная опасность, а самим полицейским в итоге пришлось применять табельное оружие, чтобы обезвредить опасного «преступника» – алабая известного владимирского бизнесмена. Как описали ситуацию в пресс-службе регионального УМВД, алабай ходил по городу и пугал граждан, поэтому на место