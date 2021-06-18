Он признал свою вину в совершенном преступлении, а также раскаялся в содеянном.
ФСБ по Владимирской области задержала шпиона с поличным.
Мужчина продал сотруднику спецслужб гаджет, который был оборудован двумя микрофонами и передатчиком аудиосигнала. Последний был замаскирован под розетку.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 36-летнего жителя Владимира задержали.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о незаконной торговле техническими средствами для наблюдения и слежки.
Подозреваемому предъявлено обвинение. Он признал свою вину в совершенном преступлении, а также раскаялся в содеянном.
Расследование уголовного дела продолжается.