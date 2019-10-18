Артистка все еще в больнице. По словам медиков в состоянии Наталии Белохвостиковой наметились улучшения.

Артистка все еще в больнице. По словам медиков в состоянииНаталии Белохвостиковой наметились улучшения.По некоторым данным артистку перевели из реанимации вотделение. Состояние звезды советского кино Наталии Белохвостиковой нормализовалось.Напомним, несколько дней назад звезда попала в реанимацию послеоперации на сердце в московской клинике. Артистка обратилась к врачамсамостоятельно. Она пожаловалась на нарушение сердечного ритма, пишет .После тревожных известий представители СМИ пыталисьсвязаться с близкими Белохвостиковой. Удалось дозвониться до ее мужа – 92-летнегорежиссера Владимира Наумова. Супруг Наталии Николаевны был недоволен тем, чтоего потревожили, комментировать произошедшее он отказался. "Я не хочу на эту тему разговаривать. Всякие слухираспускаете", – кинематографист.замужем за режиссером ВладимиромНаумовым с 1974 года. Знаменитости вырастили дочь Наташу. В 2007 году артисткаусыновила трехлетнего мальчика Кирилла. Долгое время артистка скрывалаприемного сына. Звезда боялась, что излишнее внимание травмирует ребенка.сыграла в трех десятках картин. Средиее работ такие фильмы, как "Красное и черное", "Законный брак","Тегеран-43" и другие.