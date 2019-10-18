Артистка все еще в больнице. По словам медиков в состоянии
Наталии Белохвостиковой наметились улучшения.
Артистка все еще в больнице. По словам медиков в состоянии
Наталии Белохвостиковой наметились улучшения.
По некоторым данным артистку перевели из реанимации в
отделение. Состояние звезды советского кино Наталии Белохвостиковой нормализовалось.
Напомним, несколько дней назад звезда попала в реанимацию после
операции на сердце в московской клинике. Артистка обратилась к врачам
самостоятельно. Она пожаловалась на нарушение сердечного ритма, пишет .
После тревожных известий представители СМИ пытались
связаться с близкими Белохвостиковой. Удалось дозвониться до ее мужа – 92-летнего
режиссера Владимира Наумова. Супруг Наталии Николаевны был недоволен тем, что
его потревожили, комментировать произошедшее он отказался. "Я не хочу на эту тему разговаривать. Всякие слухи
распускаете", – кинематографист.
замужем за режиссером Владимиром
Наумовым с 1974 года. Знаменитости вырастили дочь Наташу. В 2007 году артистка
усыновила трехлетнего мальчика Кирилла. Долгое время артистка скрывала
приемного сына. Звезда боялась, что излишнее внимание травмирует ребенка.
сыграла в трех десятках картин. Среди
ее работ такие фильмы, как "Красное и черное", "Законный брак",
"Тегеран-43" и другие.