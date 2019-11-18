Журналистка и частая гостья программ Владимира Соловьева на телеканале Россия 1 Юлия Витязева на своей странице в Телеграм поделилась интересным видео с участием Петра Порошенко. На записи, как утверждает она сама, бывший президент Украины дает интервью не совсем трезвым.

Журналистка и частая гостья программ Владимира Соловьева на телеканале "Россия 1" Юлия Витязева на своей странице в "Телеграм" поделилась интересным видео с участием Петра Порошенко. На записи, как утверждает она сама, бывший президент Украины дает интервью не совсем трезвым.Подозрения о том, что Пер Порошенко любит закладывать за воротник, стали появляться у украинцев еще тогда, когда политик занимал должность президента страны. И чем ближе была дата окончания его полномочий, тем чаще его замечали за неадекватным поведением.Впрочем, соратники Петра Порошенко объясняли все странности стрессом и другими объективными обстоятельствами, которые влияли на поведение политика. Однако победить уверенность широких масс в том, что бывший президент Украины часто появляется на публике пьяным, им не удалось.В очередной раз "на горячем" Петра Порошенко поймала журналистка Юлия Витязева. "Для релакса. Не вполне трезвый Порошенко рассказывает, как команда Януковича хочет остановить Украину на пути в светлое евроатлантическое будущее", – на своей странице в "Телеграм" написала она, опубликовав соответствующее видео."Но Петро будет бороться. Аки лев. И сорвет любые, самые коварные планы", – дала Витязева короткую выжимку из пространного монолога Пера Порошенко.В частности, Петр Порошенко рассказал, что новость о возможном снятии с него депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры Украины, застала его за границей. Однако прятаться за пределами страны политик не собирается. Он пообещал вернуться на родину, чтобы доказать свою невиновность, сразу после того, как закончит все свои дела.