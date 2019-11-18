В гостях программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале Россия 1 оказался бывший депутат Верховной рады от Одессы Игорь Марков, который оценил законопроект о продаже украинских земель иностранцам. Он отметил, что многие территории исторически являются частью России.

В гостях программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1" оказался бывший депутат Верховной рады от Одессы Игорь Марков, который оценил законопроект о продаже украинских земель иностранцам. Он отметил, что многие территории исторически являются частью России.Пока политики, эксперты и простые избиратели на Украине продолжают ломать копья во время обсуждения законопроекта , разрешающего продажу земель сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам, о перспективах этой инициативы предложили задуматься и россиянам. Ведь Киев готов выставить на торги и те территории, претендовать на которые, опираясь на исторические факты, моет и Россия.Как отметил бывший украинский депутат Игорь Марков, само существование Украины как независимого государства с точки зрения историии можо рассматривать лишь как кратковременный казус. "Я не считаю Украину каким-то государством, я считаю, это территория с признаками государственности. В истории Руси был такой период, назывался Великая смута, который продолжался 60 лет. Независимость Украины насчитывает 30 лет, для меня это не смута, а так – "смутка", – признался экс-парламентарий."Когда Зеленский распродает украинскую землю, я считаю, что он ворует русскую", – подчеркнул Игорь Марков.Он рассказал, что как одессит в четвертом поколении помнит, что Одесса всегда считалась Южной Пальмирой Российской империи и безусловно русским городом. "Почему нас недавно записали в Украину и сегодня мы пытаемся говорить с точки зрения Украины? Это русские города, это русские люди", – цитирует издание "Политнавигатор" гостя программы Владимира Соловьева.Также эксперт выразил уверенность, что даже если у Владимира Зеленского есть реальные планы по мирному урегулированию в Донбассе, претворить их в жизнь политику не дадут другие деструктивные силы, действующие на Украине. "Украина – это объект. Рак аспирином не лечится. Только радикальные действия могут восстановить порядок на этой русской земле", – заключил Игорь Марков.