По версии следствия, житель 33-го региона и его друг из соседней Нижегородской области планировали продавать самостоятельно изготовленные наркотики.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 30-летних наркодилеров. Они были задержаны сотрудниками ФСБ в декабре 2020 года в Меленковском районе с крупной партией запрещённых веществ.Как сообщает пресс-служба УМВД, мужчинам вменяется статья «покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».По версии следствия, житель 33-го региона и его друг из соседней Нижегородской области планировали продавать самостоятельно изготовленные наркотики. При задержании обнаружена целая нарколаборатория.«В её состав входило оборудование и реагенты для изготовления свыше 40 килограммов веществ, а также более 240 грамм готового к употреблению мефедрона», - уточнили в МВД.Злоумышленники арестованы и находятся в СИЗО.