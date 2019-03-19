Владимир Машков до сих пор помнит все советы, которые ему
давал наставник – Олег Табаков. Работать с Мастером порой было нелегко. Не все
роли давались сразу, и актер признается, что иногда ненавидел себя за это.
Владимир Машков до сих пор помнит все советы, которые ему
давал наставник – Олег Табаков. Работать с Мастером порой было нелегко. Не все
роли давались сразу, и актер признается, что иногда ненавидел себя за это.
Владимир Машков поставил себе цель – сохранить гениальное
наследие своего наставника. Заняв пост художественного руководителя Театра
Олега Табакова (ТОТ), он старается поддерживать жизнь театра-студии, школы и
многочисленных мастерских.
В программе Владимира Познера на Первом канале Машков
рассказал о том, как он, 23-летний, приступил к репетициям в легендарном
спектакле "Матросская тишина". Чтобы вжиться в образ главного героя пьесы
Абрама Шварца, актер ходил по синагогам, подбирал себе мешковатую одежду и
гримировался пеплом. По словам , он боялся, что роль старого
еврея у него превратится в шарж. Кроме того, актер чувствовал, что у него
недостаточно опыта для образа старика. "Я ненавидел себя молодого, мне это
мешало", – признался Машков
Но у все получилось благодаря помощи Олега
Табакова. Худрук ТОТ подчеркнул, что помнит все замечания и советы своего
наставника. Машков отметил важность метода обучения, который применял Табаков: студенты
могли учиться у действующих артистов, по
вечерам смотреть спектакли с участием своих преподавателей. Мастерство актера
Табаков передавал "воздушно-капельным путем", пошутил Машков.
стал художественным руководителем "Табакерки"
после смерти Олега Табакова в прошлом году. Вскоре после своего назначения новый худрук решил
сменить название театра – с "Табакерки" на "Театр Олега Табакова".
В интервью Познеру Владимир Машков признался: он настолько занят делами театра,
что сняться в кино сможет лишь в том случае, если возьмет отпуск, пишет "Вокруг
ТВ".