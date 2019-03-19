Владимир Машков до сих пор помнит все советы, которые ему давал наставник – Олег Табаков. Работать с Мастером порой было нелегко. Не все роли давались сразу, и актер признается, что иногда ненавидел себя за это.

Владимир Машков до сих пор помнит все советы, которые емудавал наставник – Олег Табаков. Работать с Мастером порой было нелегко. Не всероли давались сразу, и актер признается, что иногда ненавидел себя за это.Владимир Машков поставил себе цель – сохранить гениальноенаследие своего наставника. Заняв пост художественного руководителя ТеатраОлега Табакова (ТОТ), он старается поддерживать жизнь театра-студии, школы имногочисленных мастерских.В программе Владимира Познера на Первом канале Машковрассказал о том, как он, 23-летний, приступил к репетициям в легендарномспектакле "Матросская тишина". Чтобы вжиться в образ главного героя пьесыАбрама Шварца, актер ходил по синагогам, подбирал себе мешковатую одежду игримировался пеплом. По словам , он боялся, что роль старогоеврея у него превратится в шарж. Кроме того, актер чувствовал, что у негонедостаточно опыта для образа старика. "Я ненавидел себя молодого, мне этомешало", – признался МашковНо у все получилось благодаря помощи ОлегаТабакова. Худрук ТОТ подчеркнул, что помнит все замечания и советы своегонаставника. Машков отметил важность метода обучения, который применял Табаков: студентымогли учиться у действующих артистов, повечерам смотреть спектакли с участием своих преподавателей. Мастерство актераТабаков передавал "воздушно-капельным путем", пошутил Машков.стал художественным руководителем "Табакерки"после смерти Олега Табакова в прошлом году. Вскоре после своего назначения новый худрук решилсменить название театра – с "Табакерки" на "Театр Олега Табакова".В интервью Познеру Владимир Машков признался: он настолько занят делами театра,что сняться в кино сможет лишь в том случае, если возьмет отпуск, пишет "ВокругТВ".