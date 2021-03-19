ВТБ Пенсионный фонд в десятый раз получил рейтинг финансовой надежности. Оценка на уровне ruAAА, прогноз – стабильный присвоены рейтинговым агентством «Эксперт РА». В числе основных ..

ВТБ Пенсионный фонд в десятый раз получил рейтинг финансовой надежности. Оценка на уровне ruAAА, прогноз – стабильный присвоены рейтинговым агентством «Эксперт РА».В числе основных факторов присвоения рейтинга «Эксперт РА» выделил высокие показатели фонда по объему активов и обязательств по ОПС, позитивную динамику темпов прироста пенсионных средств и высокую диверсификацию клиентской базы. По оценкам агентства, фонд обладает достаточным объемом активов для покрытия всех пенсионных обязательств. Агентство положительно оценило высокую рентабельность капитала, а также высокий уровень запаса собственных средств фонда.Кроме того, среди позитивных факторов «Эксперт РА» отметил высокое кредитное качество и ликвидность активов, а также отсутствие рисков концентрации средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов на одном объекте и связанных сторонах. Агентство также высоко оценило уровень организации системы риск-менеджмента и степень информационной прозрачности фонда.«Наш фонд стабильно показывает высокие результаты финансовой деятельности. Консервативный подход к инвестированию средств клиентов и высокое качество активов гарантируют сохранность и доходность накоплений граждан. Качественные детально проработанные предложения и современные цифровые инструменты для управления пенсионным капиталом являются нашим выгодным преимуществом. Мы видим, что такой персонализированный индивидуальный подход востребован гражданами, ведь уже более трех миллионов человек выбрали наш фонд для формирования будущей пенсии», – Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.По состоянию на 31 декабря 2020 года активы НПФ ВТБ превышали 280 млрд рублей.Кредитный рейтинг ВТБ Пенсионный фонд был впервые опубликован агентством 16 ноября 2008 года. С 2011 года он присваивается по российской национальной шкале, является долгосрочным и пересматривается раз в год. Национальное рейтинговое агентство также в 2020 году присвоило фонду рейтинг максимальной надежности и качества услуг.