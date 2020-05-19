Размер пособия составляет 5390 рублей

Во Владимирской области право на ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет в размере 5390 рублей положены:тем, кто постоянно проживает во Владимирской области;семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает прожиточный минимум - 10768 рублей на человека в месяц.Выплату предоставляют независимо от права на другие виды пособий.Заявление можно подать:лично в учреждение соцзащиты населения;через МФЦ;в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг;через почту.При подаче документов на эту меру поддержки в течение текущего года ежемесячная выплата будет назначена с 1-го января 2020 года. Приём заявлений начнётся с 20-го мая.