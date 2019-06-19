Поющая
ведущая заявила в Instagram, что стала
популярнее президента России Владимира Путина. Эксперт Совета по развитию информационного
общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что Ольга Бузова слишком
далеко зашла в своих амбициях.
Поющая
ведущая заявила в Instagram, что стала
популярнее президента России Владимира Путина. Эксперт Совета по развитию информационного
общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что Ольга Бузова слишком
далеко зашла в своих амбициях.
Эксперт в шутку предложил телеведущей попробовать себя
в роли главы государства. "Ольга, выдвигайтесь в 2024 году в президенты и
получите свои законные 1,5% по примеру Собчак. На этом можно будет сразу
успокоиться по поводу собственной популярности", – высказался Манукян в беседу
с "Дни.ру".
"Вы просто потешаете людей, они ждут, какую очередную
нелепость вы скажете. Вы для людей что-то вроде комика, ну вот любят они
смеяться над нелепым поведением тех, кто выбился "в люди", – уверен
эксперт. При этом он отметил, что Ольга Бузова на этом прилично зарабатывает.
"Миллионами обзавелись, может даже скоро миллиардершей
станете, по крайней мере я вам этого всячески желаю. В общем, все в выигрыше",
– заявил Манукян. Он согласился с тем, что Ольге Бузовой, приятнее думать, что она
популярнее Путина.
"Но одно дело поиск в Google,
а другое дело реальная популярность в стране", – констатировал эксперт. Вместе
с тем, он привел в пример актера Владимира Зеленского, ставшего президентом
Украины. "Но там все же люди думали, что у Зеленского мозгов побольше, а
оказалось, что комик остался комиком. Так что смешите, Ольга, людей дальше, а
про популярность и сравнение себя с действующими политиками просто забудьте", -
заткнул рот выскочке Бузовой Вадим Манукян.
Ранее рассказала подписчикам в Instagram, что обогнала российского лидера по количеству
запросов в Google.
"– 58%, а Владимир Путин – 42%", – привела она статистические
данные. Певица добавила, что запрос "водица" в Google с 4 июня является
"сверхпопулярным на 100 процентов".