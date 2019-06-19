Поющая ведущая заявила в Instagram, что стала популярнее президента России Владимира Путина. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что Ольга Бузова слишком далеко зашла в своих амбициях.

Поющаяведущая заявила в Instagram, что сталапопулярнее президента России Владимира Путина. Эксперт Совета по развитию информационногообщества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что Ольга Бузова слишкомдалеко зашла в своих амбициях.Эксперт в шутку предложил телеведущей попробовать себяв роли главы государства. "Ольга, выдвигайтесь в 2024 году в президенты иполучите свои законные 1,5% по примеру Собчак. На этом можно будет сразууспокоиться по поводу собственной популярности", – высказался Манукян в беседус "Дни.ру"."Вы просто потешаете людей, они ждут, какую очереднуюнелепость вы скажете. Вы для людей что-то вроде комика, ну вот любят онисмеяться над нелепым поведением тех, кто выбился "в люди", – уверенэксперт. При этом он отметил, что Ольга Бузова на этом прилично зарабатывает."Миллионами обзавелись, может даже скоро миллиардершейстанете, по крайней мере я вам этого всячески желаю. В общем, все в выигрыше",– заявил Манукян. Он согласился с тем, что Ольге Бузовой, приятнее думать, что онапопулярнее Путина."Но одно дело поиск в Google,а другое дело реальная популярность в стране", – констатировал эксперт. Вместес тем, он привел в пример актера Владимира Зеленского, ставшего президентомУкраины. "Но там все же люди думали, что у Зеленского мозгов побольше, аоказалось, что комик остался комиком. Так что смешите, Ольга, людей дальше, апро популярность и сравнение себя с действующими политиками просто забудьте", -заткнул рот выскочке Бузовой Вадим Манукян.Ранее рассказала подписчикам в Instagram, что обогнала российского лидера по количествузапросов в Google."– 58%, а Владимир Путин – 42%", – привела она статистическиеданные. Певица добавила, что запрос "водица" в Google с 4 июня является"сверхпопулярным на 100 процентов".