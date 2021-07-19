До 2024 года власти намерены открыть 174 «Точки роста».
В 17 городах и районах Владимирской области до конца года откроют 30 «Точек роста». Педагоги образовательных центров уже прошли обучение на базе Владимирского института развития образования. Ремонтно-строительные работы идут полным ходом.
«Школьникам будут доступны цифровые лаборатории и робототехнические наборы для проведения экспериментов и изучения предметов. Ребята смогут познавать основы робототехники, механики и программирования, проводить опыты по физике, химии и биологии», - рассказали в департаменте образования.
С 2019 года на базе сельских школ Владимирской области открылось 54 Центра. С учётом новых, качественное и современное допобразование будут получать более 18 тысяч сельских школьников. До 2024 года власти намерены открыть 174 «Точки роста».
- ЗАТО Радужный: СОШ № 1;
- Александровский: СОШ № 9;
- Вязниковский: СОШ № 6, Нововязниковская ООШ;
- Гороховецкий: СОШ № 3;
- Гусь-Хрустальный: Добрятинская СОШ, Купреевская СОШ;
- Камешковский: ООШ № 3, Вахромеевская СОШ;
- Киржачский: Филипповская СОШ;
- Ковровский: Новопоселковская СОШ, Мелеховская СОШ № 2, Клязьмогородецкая ООШ;
- Кольчугинский: СШ № 2, СШ № 7;
- Меленковский: СОШ № 1, СОШ № 4, СОШ № 5;
- Муромский: Зименковская СОШ;
- Петушинский: Вольгинская СОШ, Гимназия № 17;
- Селивановский: Волосатовская СОШ;
- Собинский: СОШ № 4, Асерховская СОШ;
- Судогодский: Головинская СОШ, Краснобогатырская СОШ;
- Суздальский: СШ № 1 Боголюбовская, СОШ Сновицкая СОШ;
- Юрьев-Польский: Школа № 3.