Жизнь в СССР остается темой горячих споров и ностальгии. Для одних это эпоха стабильности, где существовали гарантии работы и образования, а для других – время дефицита и ограниченных свобод.

Жизнь в СССР остается темой горячих споров и ностальгии. Для одних это эпоха стабильности, где существовали гарантии работы и образования, а для других – время дефицита и ограниченных свобод.Культура в СССР процветала — литература, музыка, кино создавали уникальный облик страны. Но сегодня существует масса стереотипов, связанных с той эпохой. Попробуйте пройти тест и ответить на вопрос, действительно ли в СССР были такие вещи или явления.