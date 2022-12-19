Или лучше дождаться январских праздников.

Или лучше дождаться январских праздников.Многие люди рассматривают Новый год как символический рубеж, к которому надо успеть завершить важные дела, например, решить жилищный вопрос. О плюсах и минусах покупки квартиры в декабре рассказывают аналитики компании «Метриум».Одно из преимуществ декабря – его определенность. В январе в силу вступают новые правила и законы, что непосредственно влияет на цены на жилье, причем заранее невозможно сказать, негативное это будет влияние или позитивное. Сейчас же покупателям известны точные условия по ипотеке и точная цена «квадрата».Декабрь также сопровождается многочисленными скидками от застройщиков. Если год назад праздничные скидки не превышали 10%, то сейчас средний размер дисконта составляет 15-20%, а максимальный – 35%.Например, в квартале от компании Regions Development в Нагатинском затоне до конца месяца действует 25%-ная скидка на ряд квартиры, в том числе при покупке в ипотеку. А в комплексе «» от того же застройщика в районе Преображенское можно получить скидку в 21%.В квартале «» от компании Optima Development в районе Хорошевский до конца года предлагается 20%-ная скидка.Застройщик MR Group предлагает скидку до 15% в декабре при покупке жилья в проектах «», , City Bay и других новостройках.Покупатели в декабре могут рассчитывать и на индивидуальные скидки. Менеджеры по продажам активнее идут на уступки, если видят, что клиент готов заключить сделку до конца года.Кстати, совершенная до конца года сделка позволяет уже в январе оформить налоговый вычет за прошлый год в размере до 260 тыс. рублей. При покупке квартиры в январе возврата придется ждать целый год.Есть свои преимущества и у января. Длинные праздники позволяют спокойно изучить различные предложения, посетить интересующие жилые комплексы, прогуляться по соседним улицам, чтобы изучить инфраструктуру.В январе спрос на жилье снижается. Поэтому многие застройщики, стараясь удержать покупателя, сохраняют скидки в проектах.